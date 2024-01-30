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На Алтае в январе распустилась верба

В Горном Алтае на берегу Телецкого озера в январе распустилась верба

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Александр Кряжев/РИА Новости

Верба распустилась в Горном Алтай на берегу Телецкого озера. Об этом сообщил Telegram-канал Алтайского биосферного заповедника.

«На побережье Телецкого озера в конце января распустилась верба. Обычно это происходит ближе к середине календарной весны», — отмечается в публикации.

Местные жители считают, что верба могла распуститься в связи с теплой зимой, поскольку в отдельные дни температура доходила до +3-5°C.

Указывается, что раньше такое явление считалось добрым знаком и предвещало хороший урожай.

«Люди верили, что это предвестник хорошего урожая яровых культур», — добавили в заповеднике.

До этого изменения климата в заповеднике зафиксировали из космоса. Московский университет геодезии и картографии (МИИГАиК) показал результаты работы в области космического мониторинга за особо охраняемыми природными территориями. В качестве экспериментальной площадки выбрали Приокско-Террасный заповедник.

Ранее ученые выяснили, почему изолированные заповедники не могут надежно защитить слонов.

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