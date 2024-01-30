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Спасательное судно прибыло на помощь к застрявшему российскому танкеру в Охотском море

Спасательное судно прибыло к застрявшему в Охотском море танкеру под флагом РФ

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Спасательное судно «Берингов пролив» прибыло к месту в Охотском море, где застрял в дрейфующих льдах танкер под флагом Российской Федерации «Остров Сахалин». Об этом ТАСС заявил начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

По его словам, ситуация с российским танкером пока не изменилась.

«К нему подошел спасатель «Берингов пролив». Он должен заняться ледовой проводкой судна», — сказал Корженко.

Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) сообщила, что команда заблокированного танкера в профсоюз за помощью не обращалась.

Судно «Остров Сахалин» компании-судовладельца «Наяда» оказалось заблокировано в ледовом поле в Охотском море неподалеку от японского острова Хоккайдо. Это привело к снижению скорости танкера, что может негативно повлиять на выполнение его коммерческих обязательств.

Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.

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