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В Китае произошло два землетрясения

CENC: в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло два землетрясения

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David J. Phillip/AP

В уезде Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

Очаг сейсмического явления, который был зарегистрирован в 6:27 по пекинскому времени (1:27 мск), залегал на глубине 10 км.

Кроме того, согласно данным CENC, в 9:44 по пекинскому времени (4:44 мск) в уезде Акчи случился повторный толчок, магнитуда которого составила 3,9.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясений не поступала.

27 января сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 на границе Киргизии и Китая. Эпицентр подземных толчков находился в Китае — там же, где ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 7.

23 января в китайских горах произошло сильное землетрясение, последствия которого ощутили в России, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о состоянии космодрома Байконур после землетрясения.

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