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Стало известно воздействие алкоголя на организм перед сном

Журнал Sleep: алкоголь на ночь сокращает быструю фазу сна

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Специалисты из Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley опубликовали результаты своего исследования в журнале Sleep, которые свидетельствуют о вредном воздействии алкоголя на качество сна. Ученые обнаружили, что быстрый сон, который занимает около 20% ночного сна и выполняет важные функции для остроты ума и памяти, ухудшается после употребления алкогольных напитков перед сном.

Исследование проводилось на 30 взрослых добровольцах, которые провели три ночи в контролируемых лабораторных условиях. Участников разделили на две группы, одна из которых употребляла напиток с добавлением алкоголя за час до сна. Оказалось, что даже один алкогольный напиток приводит к увеличению продолжительности медленной фазы сна на протяжении всех трех ночей и уменьшает продолжительность быстрого сна.

Хотя ученые отметили, что участники могли быстрее заснуть после употребления алкоголя, качество их сна ухудшалось из-за сокращения периодов быстрого сна. Эти результаты подчеркивают важность избегания употребления алкоголя перед сном для поддержания здорового и качественного сна.

До этого ученые выяснили, как разгрузочные дни влияют на настроение и пищеварение.

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