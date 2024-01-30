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В Китае произошло землетрясение

В Синьцзян-Уйгурском районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,8

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Uwe Anspach/Global Look Press

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Как уточняет EMSC, эпицентр располагался на расстоянии 125 км к западу от китайского уезда Аксу и в 276 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 9 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

27 января землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Китая.

До этого в китайских горах произошло сильное землетрясение, последствия которого ощутили в России, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

25 января землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в восточной Турции.

24 января сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара. Тряска ощущалась в Сочи, Туапсе и Адыгее.

Ранее в российском Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажек из-за землетрясения в Казахстане.

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