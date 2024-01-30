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В поселке Ботакара в Казахстане после взрыва газа под завалами дома оказались люди

В поселке Ботакара в Казахстане после взрыва газа идет поиск людей под завалами

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В результате взрыва бытового газа, приведшего к частичному обрушению жилого дома в поселке Ботакара Карагандинской области Казахстана, под завалами оказались люди. Об этом со ссылкой на заявление руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Мурата Катпанова сообщает ТАСС.

По словам Катпанова, в поселке Ботакара в двухэтажном двухподъездном 12-квартирном жилом доме произошел взрыв бытового газового баллона. В результате взрыва второй этаж дома частично обрушился. Спасатели извлекли из-под завалов шесть человек. Все они отправлены в больницу.

В настоящее время на месте инцидента продолжаются работы по поиску людей, которые могут до сих пор находиться под завалами. В них принимают участие 45 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что взрыв газа в четырехэтажном жилом доме в Томате в Якутии случился в результате разгерметизации газового оборудования в квартире. На фоне разгерметизации произошел выброс бытового газа без последующего горения.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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