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Открытое горение ликвидировали в бывшем общежитии в Тульской области

В Тульской области пожарные ликвидировали открытое горение в бывшем общежитии

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Тульской области пожарные успешно потушили открытое горение на площади 800 квадратных метров в бывшем общежитии в городе Ясногорске. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС ТАСС, в результате происшествия никто не пострадал.

По словам представителей пресс-службы, ликвидация открытого горения была проведена в 23:10 по московскому времени. Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов лично руководил тушением.

По предварительной информации, пожар начался в одной из квартир на четвертом этаже бывшего общежития, где все жилые помещения приватизированы и используются для проживания. Огонь затем распространился на кровлю, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. В результате эвакуации из здания были выведены 40 человек, включая 12 детей.

Шесть жильцов были размещены в пункте временного размещения, а остальные отправились к своим родственникам.

По факту произошедшего прокуратура Ясногорского района проводит проверку.

Муниципальные власти пообещали оказать всю необходимую помощь жителям, а тем, кто не сможет вернуться в свои квартиры после ликвидации пожара, будет предоставлено жилье из маневренного фонда.

До этого произошло ЧП, где двое полицейских отравились угарным газом, спасая из горящего грузовика зебр и верблюдов. Это произошло в американском штате Индиана. Фургон, перевозивший цирковых животных, загорелся на трассе. Огонь заметил шериф округа Грант, вместе с напарником он поспешил к месту пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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