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Россияне рассказали, зачем пользуются ИИ и нейросетями

Каждый четвертый россиянин боится использовать ИИ и нейросети

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Почти треть россиян (29%) хотя бы раз за последний год прибегала к использованию искусственного интеллекта для решения задач в работе или учебе. При этом, 13% утверждают, что пользуются инструментами нейросети регулярно. Это показало исследование сервиса VIJU, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 15% считают, что использование ИИ в работе или учебе может пагубно сказаться на когнитивных способностях и развитии профессиональных навыков. Только 23% респондентов признались, что боятся использовать нейросети.

На вопрос, какие обстоятельства вынуждают пользователей использовать решение ИИ и нейросетей, часть респондентов (32%) ответили, что нейросети зачастую предлагают много вариантов альтернативных решений одного вопроса или задачи; еще 20% выбрали вариант, что нейросети и ИИ — наоборот, экономят время и помогают быстрее справляться с простыми задачами; 14% россиян прибегали к решению за счет ИИ в случаях, когда устали или считали себя неспособными ясно мыслить или решить задачу; 10% — когда задача или решение вопроса было слишком сложным и долгим; а 24% ответили, что обращаются к нейросетям, потому что ленятся.

На вопрос, считают ли россияне, что ИИ и нейросети способны всерьез заменить людей и в перспективе стать причиной сокращения людей на рабочих местах, большинство — 56% — считают, что в ближайшем будущем это невозможно, еще 15% уверены, что конкретно их карьеры это не коснется, еще 9% всерьез переживают, что ИИ и нейросети станут заменой человеку, а 20% не видят опасности в применении ИИ, так как это упрощает жизнь и создает возможности.

При этом почти половина респондентов (49%) утверждают, что не против использования другими людьми и компаниями искусственного интеллекта в своих решениях и продуктах. Только 15% выступают против активного применения бизнесом новой технологии.

Ранее российский университет разрешил студентам писать дипломы с помощью нейросети.

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