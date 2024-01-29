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В Ясногорске загорелся дом

Shot: в Ясногорске Тульской области загорелась крыша жилого дома

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Depositphotos

В городе Ясногорске Тульской области загорелась крыша жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, горит четырехэтажное общежитие на улице Ленина — горит кровля по всей площади здания на 800 кв. метрах. Очевидцы также сообщают о повреждении магистрального кабеля, из-за чего часть города осталась без интернета.

Как передает Shot, жителей эвакуируют, пожарные пытаются локализовать возгорание.

28 января жители Казани сообщали о возгорании в поликлинике №18.

В этот же день произошел пожар в Театре сатиры в Москве. Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.

Ранее произошел пожар в кальянной на проспекте Вернадского в Москве.

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