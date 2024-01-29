Россиянин избивал и запирал в подвале падчерицу

Житель Ивановского района Амурской области признан виновным в истязании несовершеннолетней падчерицы, мужчина избивал девочку и в воспитательных целях закрывал ее в подвале. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установили следователи, отчим из Амурской области систематически избивал несовершеннолетнюю девочку и запирал в подполье дома, где дважды она просидела всю ночь.

Падчерица раздражала амурчанина тем, что в силу своего возраста не могла выполнять тяжелую физическую работу — помогать в строительстве и ремонте дома и поднимать тяжести. Мужчина был недоволен и самим фактом совместного проживания.

Ивановским районным судом в августе 2023 года он был признан виновным и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы, однако амурчанин попытался оспорить решение судей.

Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, осужденного также обязали выплатить падчерице 500 тысяч рублей компенсации за причиненный вред.

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