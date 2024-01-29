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Стая из 15 собак едва не растерзала ребенка в парке Астрахани

В Астрахани прохожие спасли ребенка от нападения стаи собак

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Depositphotos

В парке «Антикормаш» в Астрахани стая бродячих псов набросилась на ребенка, агрессивных животных прикармливали местные жители. Об этом сообщает портал Astrakhan.ru.

О произошедшем рассказала мать мальчика, по словам женщины, сын шел через парк «Антикормаш». Ребенок проходил мимо местной жительницы, которая кормила стаю собак, пенсионерка случайно толкнула мальчика и спровоцировала нападение животных.

На школьника набросились не менее 15 разъяренных псов, мальчика спасли прохожие, которые отпугнули собак. Ребенок не пострадал, на нем успели разорвать куртку.

Ранее в Астрахани собака напала на младенца в коляске.

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