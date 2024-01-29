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Москвич поспорил с соседом-пенсионером в общедомовом чате и избил его при личной встрече

В Москве мужчина избил соседа металлической палкой после ссоры с ним в чате дома

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве мужчина избил пожилого соседа после спора в общедомовом чате, передает РЕН ТВ.

28 января житель дома на шоссе Энтузиастов напал на своего соседа. По данным источника телеканала, перед этим мужчины повздорили в чате жильцов многоэтажки. Как уточняется, они не смогли договориться по поводу стоимости обслуживания шлагбаума во дворе.

«В результате они решили обсудить проблему лично, но один из них избил другого металлической палкой», — рассказал инсайдер.

Пострадавший попал в нейрореанимацию с множеством травм и переломов, а злоумышленника задержали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге подростки избили битой парня своей подруги по ее просьбе.

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