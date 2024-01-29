В Подмосковье треснуло общежитие

Жильцов многоквартирного дома в подмосковном городе Пересвет, расположенном в Сергиево-Посадском округе, расселяют из-за трещины в сооружении. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

По его информации, инцидент случился по адресу: улица Октябрьская, дом 7.

В материале указывается, что Акулов принял решение о расселении жильцов двух подъездов аварийного здания. Ранее дом был общежитием, в настоящее время часть квартир приватизированы, другая часть в социальном найме.

«Полиция начинает поквартирный обход всех жителей, их временно разместят в ДК «Космос», — написал глава округа.

По информации управляющей компании, некоторые собственники самовольно выполнили перепланировку, затронув систему канализации. В связи с этим стены сооружения постоянно мокли, что спровоцировало угрозу обрушения.

Житель дома Роман рассказал «Газете.Ru», что за 60 лет с момента постройки в той части здания, где пошла трещина, ни разу не было ремонта. Мужчина отметил, что в общежитии зимой почти нет отопления, а крыша течет «больше десяти лет».

Ранее в центре Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки.