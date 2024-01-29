Житель Подмосковья рассказал, что в треснувшем общежитии не было ремонта с 1960-х

В подмосковном городе Пересвет треснул фасад общежития. Житель дома Роман рассказал «Газете.Ru», что за 60 лет с момента постройки в той части здания, где пошла трещина, ни разу не было ремонта. Мужчина отметил, что в общежитии зимой почти нет отопления, а крыша течет «больше десяти лет».

«Живу там с рождения. За все время на моей памяти покрасили подъезд, сделали общую душевую кабину на первом этаже для половины дома и ремонт крыши два или три раза. История здания проста: общежитие принадлежало заводу, завод лет семь назад пытался передать его городу, город в таком состоянии принимать отказывался. По слухам, даже была составлена смета на капремонт, ни к чему это так и не привело. На каких условиях город уже принял дом, неизвестно. Что по состоянию — оно ужасное. Санузлы в очень плохом состоянии, в -30 температура была семь градусов тепла. Даже кабинки туалетов (стенки) не менялись. Из пяти кранов в умывальнике работали два. Остальные просто сняты. Зданию около 60 лет. В этой части точно не было ремонта. Красились подъезды один или два раза максимум. Но крыша текла — этого хватало ненадолго. Течет она уже больше десяти лет. Было такое: мама с ночной смены приехала, легла спать, а просыпается от того, что капает на нее и на пол», — сказал он.

Роман подчеркнул, что в треснувшей части общежития никто не живет. Сам мужчина съезжать не планирует.

«Инициативные жители обращались [в администрацию] не раз. Там, где трещина, как раз никто не живет. Последние два окна на каждом этаже — это туалеты и умывальники. Далее лестничная клетка, окна, те, что правее, уже жилые комнаты. В семейной половине, где люди своими силами делали ремонты, устанавливали кабины и туалеты, все хорошо. На нашем этаже управляющая компания установила биде — мыться», — добавил он.

29 января глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что в городе Пересвет в доме на Октябрьской улице пошла трещина. Он отметил, что до недавнего времени здание было общежитием, а сейчас часть квартир приватизированы, часть — находится в соцнайме. Жителей дома временно разместят в ДК «Космос».

По данным управляющей компании, причиной ЧП могла стать перепланировка, которую жильцы сделали самовольно, а также установка душевых кабин и изменение системы канализации, из-за которой стены «постоянно мокли», а сейчас возникла угроза обрушения. Уточняется, что собственникам неоднократно выдавали предписания устранить нарушения.

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