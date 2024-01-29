Молодой человек едва не лишился пальца на руке, делая предложение своей девушке

Взволнованный американец прищемил себе палец до крови перед тем, как сделать предложение своей девушке. Как пишет Daily Mail, она сказала «Да» в машине скорой помощи.

22-летний Алек Райт из Далласа зажал палец дверью багажника машины незадолго до запланированного им предложения руки и сердца. Молодой романтик собирался попросить свою возлюбленную стать его женой в окружении цветов и свечей. Он заплатил около $650 фотографу и видеографу и $300 за украшения, но был вынужден обратиться за помощью к врачам. Тем не менее молодой человек решил довести начатое до конца и пригласил девушку в машину скорой помощи.

«Я люблю тебя и хочу провести с тобой остаток своей жизни. Я все это спланировал. Ты проведешь со мной остаток своей жизни?», — обратился он к ней в присутствии медиков. Невеста ответила «да», надела кольцо и обняла возлюбленного, лежащего на носилках.

После этого Алеку наложили восемь швов, а его будущая жена поделилась эмоциями, пережитыми ею во время помолвки.

«Он открыл коробочку с кольцом, и я замешкалась, потому что заметила, что на нем много крови. Она была на его лице, на топе, на брюках, на ботинках — везде. Я поняла, что ему действительно было больно, и в то же время он делал предложение. Я была потрясена. Это показало, как сильно он меня любит», — заявила девушка.

Как уточняется, пара назначила дату своей свадьбы на май 2025 года.

Ранее россиянин сделал предложение своей девушке в автобусе «Петрозаводск — Санкт-Петербург».