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Фермеры могут заблокировать Брюссель

Soir: бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель

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Yves Herman/Reuters

Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу. Об этом сообщает издание Soir со ссылкой на Молодежную федерацию фермеров.

В публикации отмечается, что блокировка города может произойти уже в среду или в четверг, 1 или 2 февраля.

До этого стало известно, что бельгийские фермеры заблокировали четыре главные автострады страны, присоединившись к протестам французов.

В ночь на 29 января стало известно, что французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры.

До этого в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны. Протестующие на сельскохозяйственной технике заблокировали развязку трассы A1, заняв пункт взимания платы Орте в районе Витербесе. Они потребовали установления «справедливой платы» за свою продукцию взамен субсидий.

Один из заводов немецкого производителя легковых автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за общенациональной забастовки немецких фермеров.

Ранее румынские фермеры пригрозили протестами из-за украинского импорта.

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