Двухлетний ребенок отравился уксусом в Ноябрьске

В ЯНАО двухлетний ребенок выпил уксус, родители обратились в больницу лишь спустя сутки. Об этом сообщает «МИГ Ноябрьск».

Инцидент произошел в Ноябрьске, двухлетний ребенок по недосмотру взрослых случайно выпил чайную ложку уксуса. Родители не сразу обратились в медицинское учреждение, в течение суток они поили ребенка водой, промывали желудок и давали лекарственные препараты.

Самолечение не помогло, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачам удалось спасти жизнь маленького пациента, он уже выписан на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Красногорске ребенок выпил средство от тараканов.