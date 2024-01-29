В Красноярске инвалида по зрению отказались обслужить в кафе из-за собаки-поводыря

В Красноярске мужчина с инвалидностью по зрению не смог пообедать, придя в кафе в сопровождении собаки-проводника. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Местный житель зашел в кафе «ДёнДёнер» на улице Петра Словцова вместе со своим питомцем. На шлейке у пса имелась надпись «собака слепого проводник», но сотрудники заведения отказались обслужить гостя и заявили ему, что с собаками в кафе находиться запрещено. В ответ мужчина напомнил о незаконности такого запрета, но пообедать так и не смог.



О происшествии узнали в Роспотребнадзоре. В ведомстве указали владелице кафе на нарушение федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому все объекты общественного питания относятся к объектам социальной инфраструктуры, а значит маломобильные граждане должны быть обеспечены беспрепятственным доступом к ним.



«За отказ потребителю в предоставлении товаров по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, предусмотрена административная ответственность, в связи с чем Управлением Роспотребнадзора ИП Васильевой Н.И. назначено наказание в виде предупреждения», — говорится на сайте надзорной службы.

Ранее незрячего теннисиста не пустили на соревнования от общества слепых из-за собаки-поводыря.