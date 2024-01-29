Размер текста
А
А
А

В Красноярске инвалида по зрению отказались обслужить в кафе из-за собаки-поводыря

В Красноярске слепого мужчину отказались обслужить в кафе из-за собаки-поводыря

close
100%
Depositphotos

В Красноярске мужчина с инвалидностью по зрению не смог пообедать, придя в кафе в сопровождении собаки-проводника. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Местный житель зашел в кафе «ДёнДёнер» на улице Петра Словцова вместе со своим питомцем. На шлейке у пса имелась надпись «собака слепого проводник», но сотрудники заведения отказались обслужить гостя и заявили ему, что с собаками в кафе находиться запрещено. В ответ мужчина напомнил о незаконности такого запрета, но пообедать так и не смог.

О происшествии узнали в Роспотребнадзоре. В ведомстве указали владелице кафе на нарушение федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому все объекты общественного питания относятся к объектам социальной инфраструктуры, а значит маломобильные граждане должны быть обеспечены беспрепятственным доступом к ним.

«За отказ потребителю в предоставлении товаров по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, предусмотрена административная ответственность, в связи с чем Управлением Роспотребнадзора ИП Васильевой Н.И. назначено наказание в виде предупреждения», — говорится на сайте надзорной службы.

Ранее незрячего теннисиста не пустили на соревнования от общества слепых из-за собаки-поводыря.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами