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Планировавший улететь в Москву мужчина устроил дебош сразу в двух аэропортах за один день

Россиянин дважды за день нарушил общественный порядок в региональных аэропортах

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Житель Ульяновска не смог улететь в Москву из-за устроенных им в двух региональных аэропортах дебошей. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

27 января перед вылетом в Москву пассажир беспричинно нажал кнопку противопожарной безопасности в аэропорту своего города. Кроме того, он оскорбил сотрудников полиции, которые потребовали, чтобы он немедленно прекратил противоправные действия.

После этого мужчина добрался из Ульяновска в Самару на автомобиле. Едва оказавшись в местном аэропорту, дебошир вновь нарушил общественный порядок, нецензурно выражаясь в адрес других пассажиров и полицейских. Хулигана задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный охранник устроил дебош в свердловской школе.

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