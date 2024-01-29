Политолог заявил об огромном значении взаимодействия России и Белоруссии

Взаимодействие России и Белоруссии имеет огромное значение, поскольку сегодня происходит в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления на оба государства со стороны Запада, заявил «Газете.Ru» научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По мнению политолога, только вместе члены Союзного государства смогут выдержать это давление.

«Благодаря всесторонним усилиям лидеров обоих государств сотрудничество России и Белоруссии развивается во всех направлениях. Россия вкладывает деньги в белорусскую экономику, Белоруссия производит товары. Стороны оказывают друг другу союзническую взаимную поддержку. И этот союз является дополнительным доказательством того, что можно быть друзьями, не обращая внимания на позицию Запада», — отметил Дмитрий Журавлев.

Доцент Финансового университета подчеркнул, что подходы Москвы и Минска к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают.

Главными направлениями сотрудничества России и Белоруссии, по его словам, является экономика, безопасность, а также «культура в широком понимании».

«Дело не только в том, чтобы обмениваться музыкальными коллективами и художественными фильмами, что тоже нужно и важно, в первую очередь нужно помнить, что мы один народ и у нас общая культура», — считает эксперт.

Эксперт добавил, что ни Россия, ни Белоруссия не ставят вопрос об умалении значения своего ближайшего союзника.

«Обе наши страны являются независимыми, самостоятельными, состоявшимися, но при этом мы в конечном счете один народ», — заключил Журавлев.

29 января в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели заседание Высшего госсовета Союзного государства. Лидеры страны утвердили план развития Союзного государства.