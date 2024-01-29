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В Петербурге пенсионер два дня проходил с разорванной селезенкой

В Петербурге врачи спасли пенсионера с разрывом селезенки

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В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге хирурги спасли пожилого мужчину, который упал на льду и два дня проходил с разорванной селезенкой. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Telegram-канале.

Пожилой петербуржец обратился в поликлинику с жалобами на боли в области живота. Мужчина рассказал, что два дня назад упал с высоты своего роста и сильно ударился, после осмотра терапевт вызвал пенсионеру скорую помощь.

Пациента доставили в НИИ имени Джанелидзе, где у него обнаружили жидкость в брюшной полости. У пострадавшего была диагностирована кататравма, закрытая травма живота с двухэтапным разрывом селезенки, а также ушиб и гематомы тела и конечностей.

Петербуржца прооперировали, он находится под наблюдением медиков.

Ранее российские врачи спасли женщину с гнойным воспалением мозга из-за отита.

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