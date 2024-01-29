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Объяснено появление вспышек в небе над Уралом

«Россети»: вспышки в небе над Челябинском связаны с коротким замыканием

Вспышки в небе над Челябинском связаны с коротким замыканием на энергообъектах компании «Россети Урал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что жители трех населенных пунктов пока остаются без электричества.

В свою очередь, глава Челябинска Наталья Котова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что в городе все спокойно, отключений электричества не наблюдается. По ее словам, причиной ярких вспышек в небе, напугавших жителей города, стало «что-то» в соседнем районе.

Во вторую половину дня в понедельник, 29 января, жители Челябинска начали делиться в социальных сетях видео с яркими вспышками в небе над городом. Очевидцы опубликовали в сети кадры необычного свечения бирюзового оттенка и уточнили, что наблюдали вспышки примерно в 18:10 (16:10 по московскому времени). В поселках Красное поле и Моховички сообщали об отключениях света. В пресс-центре областного управления МЧС сообщали, что на данный момент сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало.

Ранее жители Магнитогорска рассказали «Газете.Ru», как без отопления в домах «спасаются духовкой».

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