На портале mos.ru начал работать раздел о выборах президента России

На портале mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России в 2024 году. Там можно найти информацию о процедуре выборов, способах голосования и нововведениях.

Отмечается, что на странице проекта представлена электронная карта с адресами избирательных участков. Кроме того, в личном кабинете портала москвичам станет доступен сервис, с помощью которого модно проверить, какой способ голосования им доступен.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня. Проголосовать можно будет на любом из них. Для этого на участках разместят специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени.

Для дистанционного голосования жителям столицы потребуется только полная учетная запись на портале mos.ru и постоянная регистрация в Москве.

Кроме того, в столице смогут проголосовать жители других городов. Для этого необходимо заранее подать заявку на прикрепление к московскому участку. Сделать это можно на портале госуслуг, в любом центре госуслуг «Мои документы» и территориальных избирательных комиссиях.