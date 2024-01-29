Глава Курской области показал разрушения после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт продемонстрировал последствия удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Свердликово Суджанского района. Кадры разрушений глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах, представленных Старовойтом, видны постройки, стены которых испещрены следами осколков, в домах выбиты стекла, в стенах пробоины, одна из хозяйственных построек во дворе оказалась полностью разрушена.

Также губернатор показал место, куда упал один из снарядов — от него на земле осталась небольшая воронка.

Старовойт пообещал жителям района приступить к восстановлению домов, когда ремонтникам позволит обстановка.

«Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте поврежденного имущества», — написал глава области.

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