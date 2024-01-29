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Глава Курской области показал разрушения после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела ВСУ

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Телеграм-канал Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт продемонстрировал последствия удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Свердликово Суджанского района. Кадры разрушений глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах, представленных Старовойтом, видны постройки, стены которых испещрены следами осколков, в домах выбиты стекла, в стенах пробоины, одна из хозяйственных построек во дворе оказалась полностью разрушена.

Также губернатор показал место, куда упал один из снарядов — от него на земле осталась небольшая воронка.

Старовойт пообещал жителям района приступить к восстановлению домов, когда ремонтникам позволит обстановка.

«Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте поврежденного имущества», — написал глава области.

29 января Вооруженные силы Украины обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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