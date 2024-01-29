ВСУ обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что никто из жителей не пострадал. Частично было нарушено электроснабжение в населенном пункте. На место выдвинутся аварийные бригады, когда это станет безопасным.

Также отмечается, что осколками повреждены два дома и легковой автомобиль. Власти обещали оказать собственникам помощь в ремонте.

25 января Старовойт сообщил, что поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны Украины, в результате чего остался без отопления. Как рассказал губернатор, в домах пропало отопление после повреждения теплотрассы. Кроме того, часть поселка осталась без электроснабжения, а также повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, сообщил он.

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