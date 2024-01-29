Юрист объяснила, почему телефонных мошенников сложно привлечь к ответственности

Телефонных мошенников сложно привлечь к ответственности, поскольку в большинстве своем они работают из-за рубежа. Об этом в интервью RT сообщила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Кроме того, по ее словам, злоумышленники используют крайне изощренные схемы.

«Поскольку они за границей, то очень сложно их отследить или предъявить им обвинения. Используются подставные счета, открытые в банках на россиян. Там идет такая схема, что и получатели этих денежных средств не знают, как они пришли и как они ушли. Используют такую схему, чтобы невозможно было отследить и вернуть», — рассказала Ярмуш.

При этом, добавила она, если факт нарушения будет доказан, преступников ждет немалый срок лишения свободы.

В январе крупнейшие российские банки представили разнонаправленную статистику об активности мошенников в отношении своих клиентов в 2023 году.

ВТБ и Газпромбанк отмечают снижение числа атак злоумышленников. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, их количество впервые за четыре года уменьшилось на 16% и составило 6,5 млн. При этом доля успешных атак выросла, а средняя сумма хищений увеличилась, констатирует представитель Газпромбанка Алексей Плешков.

В Тинькофф Банке, напротив, фиксируют рост активности мошенников на 17% по отношению к количеству клиентов. По словам руководителя центра экосистемной безопасности банка Олега Замиралова, на показатели повлияли низкая база 2022 года, развитие социальной инженерии и появление новых схем.

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