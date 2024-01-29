На Украине начали отключать должников от электроснабжения

Жителей Киева и Днепропетровской области стали отключать от электроснабжения за долги. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на энергокомпанию Yasno ДТЭК.

По данным портала, организация начала предоставлять операторам системы распределения заявки на отключения в двух регионах с 29 января. Отмечается, что долги киевлян за электричество достигают $5,4 млн, а задолженность жителей Днепропетровской области — около $11 млн.

Как ранее отметили представители Yasno, речь идет о 74 тыс. абонентов в Киеве и Днепропетровской области. При этом в столице насчитывается 28 тыс. должников, а в упомянутом регионе — 46 тыс. неплательщиков. В компании подчеркнули, что у украинских граждан есть возможность обратиться в индивидуальном порядке, если они не могут единовременно погасить долг и нуждаются в его реструктуризации.

Мораторий на отключение электроэнергии и начисление пени за долги по ЖКУ, который действовал на Украине с марта 2022-го, отменили в начале января текущего года.

Ранее в Раде заявили, что электричество на Украине подорожает вдвое.