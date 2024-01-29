Челябинцы пожаловались на отсутствие света после вспышки в небе

Жители Челябинска жалуются в социальных сетях, что после неизвестной вспышки над городом в нескольких районах пропало электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, после яркого свечения свет пропал в районе Красное Поле, также электроснабжение частично прекратилось в соседней деревне Моховички.

По данным Telegram-канала Readovka, причиной отключений могла стать авария на подстанции на улице Авиаторов.

На данный момент сообщений не поступало, сказали в пресс-центре областного управления МЧС.

На место уже отправлена бригада. По предварительным данным, электричества не будет до 21:00.

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