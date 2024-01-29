Сбежавшая из террариума змея заползла в квартиру в Липецке

В Липецке декоративная змея заползла в квартиру. Об этом сообщают »Вести Липецк».

По информации издания, инцидент произошел 27 января на улице Скороходова. Жильцы позвонили по номеру 112 и сообщили о рептилии в квартире.

На место выехали сотрудники организации по отлову животных. Прибыв в жилище, они заключили, что змея является декоративной и скорей всего сбежала из террариума.

Отмечается, что похожий случай произошел в Липецке 24 января на улице Моршанской. Прибывшие на место специалисты нашли в жилище ужа, который, предположительно, зимовал в подвале и решил переместиться в более теплое место.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за приюты и питомники для животных в квартирах.