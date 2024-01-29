Пенсионерку с огнестрельным ранением головы нашли на карьере в Подмосковье

В Чеховском городском округе Подмосковья на карьере была найдена пенсионерка с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину с огнестрельным ранением головы нашли на карьере около деревни Глуховка. В пенсионерку попала шальная пуля местного охотника, мужчина занимался пристрелкой карабина для охоты на медведя, пожилую женщину обнаружили за расставленными мишенями.

Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь борются врачи. Стрелявшим оказался местный газовщик, полицейским мужчина сообщил, что не знал о том, что ранил пенсионерку, из дома подозреваемого изъят самозарядный карабин «Тигр». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянка случайно выстрелила в глаз возлюбленному, пуля застряла в глазном яблоке.