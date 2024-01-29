Размер текста
А
А
А

Пенсионерку с огнестрельным ранением головы нашли на карьере в Подмосковье

Mash: в Подмосковье на карьере нашли пенсионерку с огнестрельным ранением

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

В Чеховском городском округе Подмосковья на карьере была найдена пенсионерка с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину с огнестрельным ранением головы нашли на карьере около деревни Глуховка. В пенсионерку попала шальная пуля местного охотника, мужчина занимался пристрелкой карабина для охоты на медведя, пожилую женщину обнаружили за расставленными мишенями.

Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь борются врачи. Стрелявшим оказался местный газовщик, полицейским мужчина сообщил, что не знал о том, что ранил пенсионерку, из дома подозреваемого изъят самозарядный карабин «Тигр». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянка случайно выстрелила в глаз возлюбленному, пуля застряла в глазном яблоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами