Врач рассказала, как ухаживать за кожей рук зимой

В зимний период кожа рук подвергается воздействию холодного воздуха на улице и сухого — в помещениях, поэтому ее важно увлажнять с помощью крема в течение дня. Об этом Life рассказала врач – дерматолог-косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Маруа Байчорова.

«Крем должен содержать масла, глицерин или мочевину, чтобы помочь удерживать влагу в коже. Помимо обычного увлажнения можно также использовать ночной уход для рук, чтобы усилить восстановление кожи», — уточнила эксперт.

Кроме того, для защиты кожи на улице она советует носить перчатки. Зимой лучше избегать длительного контакта рук с горячей водой и агрессивными моющими средствами, потому что это может привести к обезвоживанию кожи. Лучше всего использовать мягкие, увлажняющие жидкости для мытья рук.

Еще одно правило — пользоваться мягким скрабом для рук. По словам Байчоровой, это поможет отшелушить кожу и позволит крему лучше увлажнить ее. Для защиты от ультрафиолетовых лучей не стоит забывать пользоваться кремом с SPF, добавила врач.

В декабре эксперты сообщали, что трескающаяся и сухая кожа рук зимой может быть связана не только с агрессивными погодными условиями, но и с различными заболеваниями. В их числе – гормональные нарушения или болезни желудочно-кишечного тракта.

Ранее россиянам рассказали, какие перчатки носить зимой.