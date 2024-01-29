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В Красноярском крае следователи нашли преступника спустя 17 лет благодаря гипнозу

В Красноярском крае расправившегося с ребенком мужчину нашли спустя 17 лет

В Красноярском крае следователи спустя 17 лет нашли подозреваемого в расправе над ребенком благодаря гипнозу. Об этом сообщает Kras Mash.

Сообщается, что со свидетельницей по делу провели работу по «активации памяти», и она вспомнила, что видела пропавшую в 2006 году 11-летнюю девочку с мужчиной и женщиной.

Со слов свидетельницы составили фоторобот, по которому удалось разыскать женщину, а через нее и спутника. Им оказался 42-летний жителя Канска.

Мужчину задержали в Норильске. Он признался, что привел ребенка в заброшенный дом и расправился с девочкой. Ему планируют избрать меру пресечения и предъявить обвинение в расправе над малолетней.

Ранее в Тюменской области волонтеры отыскали россиянина, пропавшего 15 лет назад.

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