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Финляндия хочет запретить сбрасывать убранный снег в море

Власти Финляндии хотят запретить сбрасывать убранный снег в море

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Depositphotos

Правительство Финляндии планирует запретить сброс убранного снега в Балтийское море. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.

Запрет на сброс снега в море является частью предложения правительства, которое должно быть представлено в апреле этого года, говорится в сообщении.

Как отмечает Yle, в 2020 году на основании отчета по заказу Минэкологии страны был сделан вывод, что запрещать в законодательном порядке сброс убранного снега в море не нужно.

Специальный эксперт министерства окружающей среды Хенна Ринне рассказала, что улучшению состояния водных путей уделяется большое внимание в правительственной программе, и недавнее предложение о запрете сброса снега в море является частью этого.

Вместе со снегом в море попадает много песка, веток и мусора большего и меньшего размера, например окурков. Среди снега также много микромусора, например, оторванного от автомобильных покрышек. Снег также может содержать различные тяжелые металлы, вещества, используемые для очистки дорог, и различные соединения, которые могут быть токсичными для морских животных.

Изменение закона – довольно сильная мера, но, с другой стороны, оно обеспечивает прекращение сброса снега в море, пишет Yle.

В настоящее время сброс убранного в Финляндии снега в море происходит не очень часто. В основном это делается в центре Хельсинки и в нескольких портовых районах, пишет компания.

До этого мэр Красноярска предложил выпустить заключенных для уборки улиц.

Ранее пьяный воронежец украл снеговика и получил срок.

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