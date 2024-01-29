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В деле о крушении Falcon 10 над Афганистаном пока нет фигурантов

РИА Новости: следствие изучает документы по делу о крушении Falcon 10

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Dassault Aviation

В деле о крушении самолета Falcon 10 с российским экипажем и пассажирами на борту в Афганистане пока нет фигурантов. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

«В настоящее время фигурантов в уголовном деле нет, следствие изучает изъятые документы фирмы», — пояснил собеседник агентства.

21 января стало известно, что российский самолет Falcon 10 пропал, пролетая над Афганистаном. На борту находились шесть человек: двое пассажиров и четверо членов экипажа.

Вскоре выяснилось, что разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский рейс из Таиланда в Москву.

В Следственном комитете России заявили, что в качестве основной версии крушения рассматривается отказ двигателя.

29 января стало известно, что пилотов упавшего Falcon 10 лишили права на полеты из-за подделки документов.

Ранее о возможных причинах крушения Falcon 10 высказался авиаэксперт.

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