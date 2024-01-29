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В Люберцах увеличили время проезда по Октябрьскому шоссе

В Люберцах скорректировали режим работы светофоров

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Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы шести светофорных объектов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Режим работы светофоров скорректировали в Люберцах, Солнечногорске, Долгопрудном и Ленинском.

«В Люберцах увеличили время проезда по Октябрьскому проспекту, скорректировав работу светофора на пересечении проспекта с 4-м Люберецким проездом. Также увеличили время выезда: c улицы Крымской на Расторгуевское шоссе и с Зеленого на Каширское шоссе в Ленинском округе, с 1-ой Советской улицы на проспект Пацаева в Долгопрудном», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также специалисты скорректировали суточные режимы светофоров в Солнечногорске.

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