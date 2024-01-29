Депутат Госдумы потребовал «прекращения оргий» из-за шоу с мужским стриптизом в Ульяновске

В Ульяновске прошла вечеринка с мужским стриптизом, бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал запретить «голые оргии» в год семьи. Об этом сообщает издание «Подъем».

На днях в ульяновском ночном клубе «Матрешки» мужчины в полицейских костюмах танцевали стриптиз для посетительниц. Фрагменты шоу попали на видео, которое затем опубликовали в сети. Депутат Госдумы Морозов посмотрел ролик и возмутился увиденным.

«Где местные власти? Что это? Такие традиции в год семьи? Вы слышите Президента, когда он говорит о традиционных ценностях и взращивании поколения созидателей и элиты? Как работает региональное министерство культуры и работает ли вообще? Потребую полной проверки и прекращения оргий, привлечения к ответственности всех, кто имеет к этому отношение», — написал он на своей странице в соцсети.

В следующем посте Морозов напомнил о недопустимости проведения скандальных мероприятий во время СВО.

«А что такого произошло? Подумаешь — стриптиз. Безобидная, типо, вечеринка. А то, что это аморально! А то, что это кощунство, потому что, в отличии от участвующих в оргиях, сейчас наши парни бьются за Родину», — напомнил своим подписчикам чиновник (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Владелец заведения, вечеринка в котором так возмутила экс-главу региона, отреагировал на его заявления.

«Это было шоу казанского мужского стрип-кабаре «Эгоист». По всем вопросам проводится проверка органами. Шоу «Эгоист» известно на всю Россию. Никогда [не было жалоб], и не первый раз это шоу у нас и не только у нас, у всех они ведут», — отметил гендиректор ресторанного холдинга Matrёshki Group Сергей Новиков.

По его словам, правоохранительные органы уже начали проверку в связи с обращением чиновника.

Ранее в суд подали второй иск на миллиард к Ивлеевой и участникам скандальной вечеринки.