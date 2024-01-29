В Подмосковье закупят новое эндоскопическое оборудование

В медицинские организации Московской области закупят новое современное эндоскопическое оборудование, видеоэндоскопические стойки, эндоскопические системы и другую медтехнику по нацпроекту «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что в 2023 году было закуплено 252 единицы эндоскопического оборудования, а в 2024 году планируется закупить еще 364 единицы. Также Стригункова отметила, что на покупку техники будет выделено почти 2 млрд рублей.

Новая медтехника поступит в 49 медицинских организаций Подмосковья.