Размер текста
А
А
А

В Подмосковье закупят новое эндоскопическое оборудование

Новое эндоскопическое оборудование почти на 2 млн рублей закупят в Подмосковье

close
100%
Freepik

В медицинские организации Московской области закупят новое современное эндоскопическое оборудование, видеоэндоскопические стойки, эндоскопические системы и другую медтехнику по нацпроекту «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что в 2023 году было закуплено 252 единицы эндоскопического оборудования, а в 2024 году планируется закупить еще 364 единицы. Также Стригункова отметила, что на покупку техники будет выделено почти 2 млрд рублей.

Новая медтехника поступит в 49 медицинских организаций Подмосковья.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами