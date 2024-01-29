ФСБ нашла у троих россиян карты с секретными объектами РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России нашли у троих жителей Калининградской области карты местности с секретными объектами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной ФСБ.

По данным спецслужб, трое российских граждан получили карты, на которых есть информация о местонахождении секретных объектов в Калининградской области. Экспертиза штаба Балтийского флота показала, что документы содержат достоверные данные, составляющие гостайну.

Фигурантам объявили предостережение о недопустимости распространения подобных сведений. Отмечается, что за их разглашение грозит до семи лет тюрьмы.

В декабре сообщалось, что ФСБ задержала жителя Калининградской области по подозрению в совершении государственной измены в пользу Украины. По данным службы, россиянин связался в мессенджерах с сотрудниками спецслужб Украины, по заданию которых за денежное вознаграждение находил людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры на территории России.

Ранее ФСБ задержала гражданина России за призывы к расправе над русскими.