Защита обжаловала приговор Стрелкову

Защита обжаловала приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я подал краткую апелляционную жалобу, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен», — заявил адвокат Александр Молохов.

25 января суд в Москве приговорил Стрелкова к четырем годам и колонии общего режима. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). В июле 2023 года Стрелкова задержали в столице. В тот же день Мещанский суд заключил его под стражу.

В ноябре 2022 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing над территорией ДНР в июле 2014 года. Сам Стрелков заявлял, что донбасское ополчение не сбивало самолет.

Ранее Стрелков через своих сторонников заявлял о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году.