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Пассажиры напали на таксиста, который ехал слишком медленно, и угнали его машину

В Ленобласти пассажиры угнали у таксиста машину из-за выбранной им скорости

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В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения угнали такси. Об этом сообщает Telegram-канал петербургской полиции.

Инцидент произошел 27 января в Тосненском районе Ленинградской области. По словам водителя такси, пассажиры избили его и выбросили из машины на улице Московской в поселке имени Тельмана. После этого злоумышленники угнали принадлежащий ему автомобиль Hyundai Solaris стоимостью 1,3 млн рублей.

По данным «Фонтанки», спешивших в Петербург угонщиков не устроила выбранная водителем манера езды. Они попросили таксиста ускориться, но тот отказался, и мужчины применили к нему силу.

Через полчаса угнанный ими автомобиль нашелся в Колпино. Мужчин, находившихся в тот момент в салоне, задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина 23 раза ударил ножом подростка, которого заподозрил в краже своего мотоцикла.

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