Размер текста
А
А
А

В Москве открылись два путепровода в районе Калужского шоссе

Сергей Собянин: новые путепроводы улучшат транспортное обслуживание Сосенского

close
100%
Мэр Москвы Сергей Собянин' class="item-image" >
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

В районе ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве на 3 месяца раньше срока открылись два новых путепровода, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Новые съезды улучшат транспортное обслуживание жителей Сосенского, а посетителям торгового центра не придется делать крюк длиной почти 7 км при выезде в сторону Коммунарки», — отметил мэр.

По его словам, в ближайшие годы планируется построить еще ряд дорожных объектов, которые упростят съезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе.

Также Собянин добавил, что в самом районе Теплый Стан отроется станция «Генерала Тюленева» новой Троицкой линии метро.

«Готовность станции – 70%. Уже идут архитектурно-отделочные работы. Все основные строительные работы на ветке завершатся в конце 2024 года», — написал мэр.

Он подчеркнул, что благодаря новой станции жители смогут добираться до метро без использования наземного транспорта, экономя в среднем до 35 минут в день.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами