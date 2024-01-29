В Москве открылись два путепровода в районе Калужского шоссе

В районе ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве на 3 месяца раньше срока открылись два новых путепровода, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Новые съезды улучшат транспортное обслуживание жителей Сосенского, а посетителям торгового центра не придется делать крюк длиной почти 7 км при выезде в сторону Коммунарки», — отметил мэр.

По его словам, в ближайшие годы планируется построить еще ряд дорожных объектов, которые упростят съезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе.

Также Собянин добавил, что в самом районе Теплый Стан отроется станция «Генерала Тюленева» новой Троицкой линии метро.

«Готовность станции – 70%. Уже идут архитектурно-отделочные работы. Все основные строительные работы на ветке завершатся в конце 2024 года», — написал мэр.

Он подчеркнул, что благодаря новой станции жители смогут добираться до метро без использования наземного транспорта, экономя в среднем до 35 минут в день.