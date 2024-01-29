Журналист Алексей Стефанов стал гражданином России

Гражданин Латвии, журналист Алексей Стефанов получил паспорт гражданина России. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«После публикации статьи «Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот «прилетов» за свою гражданскую позицию, публичное освещение преступлений киевского режима был объявлен в розыск Службой безопасности Латвии», — говорится в сообщении.

С 2016 года журналист работает в информационном агентстве «Россия сегодня». В 2022 году работал в зоне проведения спецоперации. Его жена и сын являются гражданами России.

До этого из Латвии депортировали пенсионера Бориса Каткова. В прибалтийской стране он прожил 56 лет, там у него остались жена, дети и внуки. Власти Латвии сочли Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорили» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.

В аэропорту Калининграда пенсионера встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ), в котором он работает с 2008 года. Пенсионеру обещали оказать необходимую поддержку.

Ранее депортированный из Латвии пенсионер назвал главную причину своего беспокойства.