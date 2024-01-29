В Подмосковье четырехмесячного ребенка госпитализировали после избиения отцом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 27 января в городе Красногорск. Местный житель несколько раз ударил по голове своего сына. Через некоторое время ребенок почувствовал себя плохо, и 28 января родители обратились за помощью к медикам.

Врачи диагностировали у ребенка ушибы головы и сотрясение мозга. Мальчика госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Воронежской области двухлетнего мальчика избили в детском саду. По словам матери ребенка, после случившегося воспитательница уволилась. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее петербурженка избила двух младшеклассников нунчаками и угрожала им ножом.