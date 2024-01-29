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Российские врачи спасли женщину с гнойным воспалением мозга из-за отита

В Подмосковье врачи спасли пациентку с гнойным воспалением мозга

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Министерство здравоохранения Московской области

В Балашихинской больнице хирурги оказали помощь пациентке с гнойным воспалением мозга и параличом конечностей, причиной развития опасного состояния стал отит. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В отделение отоларингологии Балашихинской больницы поступила 28-летняя женщина с жалобами на гнойные выделения из уха, пациентка также жаловалась на нарушение двигательных функций руки и ноги.

В ходе обследования медики выявили у молодой женщины менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга. Скопившийся гной начал давить на зоны, которые отвечают за движение конечностей.

«В экстренном порядке пациентку экстренно госпитализировали в реанимацию, где ей выполнили операцию на среднем ухе и провели трепанацию черепа для дренирования гнойного процесса», — сообщил заведующий оториноларингологическим отделением больницы Алексей Агафонов.

Выяснилось, что к развитию гнойного воспаления привел невылеченный отит, спустя некоторое время после операции пациентка была выписана на амбулаторное лечение.

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