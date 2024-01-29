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Ребенок пострадал от взрыва петарды в школе Петербурга

«78.ru: в школе Петербурга в руках у подростка взорвалась петарда

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Depositphotos

В одной из гимназий Петербурга петарда взорвалась в руках у школьника, подростки играли с пиротехникой на перемене. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел днем 29 января, петарду принес в школу ученик и дал подержать одному из приятелей. В какой-то момент пиротехника взорвалась в руках у подростка.

Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, по словам матери мальчика, серьезных травм он не получил.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и полиция. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Дагестане подростку оторвало кисть взрывом петарды.

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