На заднем дворе дома нашли городскую статую, которую искали 28 лет

В США нашли городскую статую, которая 28 лет считалась пропавшей, пишет UPI. Оказалось, достопримечательность хранилась на заднем дворе одного из местных жителей.

Как рассказал Дэвид Грир из Луисвилла, Кентукки, его отец работал над реконструкцией статуи в 1996 году, когда принес ее домой. Скульптура с изображением греческого бога Пана, играющего на флейте, пришла в негодность и требовала оперативного ремонта.

«Я понятия не имел, что это было. Для меня это был просто маленький парень, играющий на флейте», — вспоминает Дэвид.

Со временем городские власти отказались от идеи восстанавливать статую, поэтому она осталась у отца Грира и 28 лет стояла на заднем дворе дома.

В конце 2023 года Дэвид решил провести небольшое исследование истории статуи и узнал, что департамент искусств Луисвилла ищет скульптуру, созданную художницей Шарлоттой Прайс.

Оказалось, это была та самая статуя Пана. После этого Дэвид связался с представителями департамента и передал им их собственность. Специалисты отметили, что скульптура находится в хорошем состоянии и будет выставлена на всеобщее обозрение.

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