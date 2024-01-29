Неизвестные взломали квартиру в Москве и всю ночь истязали маленькую собаку

В Москве неизвестные взломали квартиру, а затем всю ночь истязали находившуюся там маленькую собаку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, инцидент произошел в районе Ново-Переделкино. Работавший в ночную смену мужчина вернулся домой и понял, что кто-то проник в квартиру, пока его не было.

«Возвращается: по всей квартире кровь, собачьи экскременты. Кухонный стол усыпан бычками сигарет, а в детской — бутылка водка в крови», — рассказала сестра россиянина, передает издание.

При этом в квартире не оказалось 11-летней собаки породы джек-рассел-терьер. Отмечается, что в подъездном лифте также были следы крови. По словам сестры россиянина, ночью соседи слышали визги и шум. Позже окровавленное животное нашли в соседнем подъезде.

«У нее сломаны ребра, носовая кость, две внутричерепные гематомы — в любой момент может случиться кровоизлияние. Били шваброй, деревянной щеткой», — рассказала женщина.

Сообщается, что на записи с видеокамер, направленных в подъезд, видно как двое мужчин вынесли собаку из квартиры в шторке для ванной. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Ранее ростовчанин мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась девушка.