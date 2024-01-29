Размер текста
А
А
А

Неизвестные взломали квартиру в Москве и всю ночь истязали маленькую собаку

КП: в Москве неизвестные взломали квартиру и всю ночь истязали в ней собаку

close
100%
Shutterstock

В Москве неизвестные взломали квартиру, а затем всю ночь истязали находившуюся там маленькую собаку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, инцидент произошел в районе Ново-Переделкино. Работавший в ночную смену мужчина вернулся домой и понял, что кто-то проник в квартиру, пока его не было.

«Возвращается: по всей квартире кровь, собачьи экскременты. Кухонный стол усыпан бычками сигарет, а в детской — бутылка водка в крови», — рассказала сестра россиянина, передает издание.

При этом в квартире не оказалось 11-летней собаки породы джек-рассел-терьер. Отмечается, что в подъездном лифте также были следы крови. По словам сестры россиянина, ночью соседи слышали визги и шум. Позже окровавленное животное нашли в соседнем подъезде.

«У нее сломаны ребра, носовая кость, две внутричерепные гематомы — в любой момент может случиться кровоизлияние. Били шваброй, деревянной щеткой», — рассказала женщина.

Сообщается, что на записи с видеокамер, направленных в подъезд, видно как двое мужчин вынесли собаку из квартиры в шторке для ванной. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Ранее ростовчанин мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась девушка.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами