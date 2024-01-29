Врачи назвали последствия хирургического уменьшения желудка

Для хирургического уменьшения желудка – бариатрической операции – необходимы серьезные показания. Такое вмешательство в работу организма приведет к серьезным последствиям, так как у человека удаляют участок желудочно-кишечного тракта, который выполнял свою функцию – к примеру, отвечал за усвоение минеральных веществ, рассказала НСН профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Показаниями к бариатрической операции может быть морбидная форма ожирения с индексом массы тела более 40. Однако в последнее время к этой поцедуре обращаются и без подобных показаний, а врачи идут навстречу пациентам, отметила Королева. Она заявила, что это зачастую плохо кончается.

«Последствия после таких операций весьма печальны, возникают проблемы с работой ЖКТ. При этом любой, даже усеченный желудок, можно заново растянуть объемами питания в перспективе», — предупредила врач.

После операции человеку придется долго реабилитироваться, а также придется восполнять дефициты компонентов, усваиваемых удаленным участком ЖКТ, добавила врач-диетолог. Чаще всего для этого приходится принимать БАДы.

«Если не будет такой компенсации, начнутся другие проблемы и болезни», — заключила Королева.

Напомним, по данным общероссийского бариатрического реестра, российские врачи стали чаще лечить пациентов с ожирением с помощью операций. Так, с 2013 по 2019 год в России сделали 13 688 операций людям с ожирением. В 2020 году хирурги выполнили 3292 вмешательства, а уже в 2023-м число выросло до 8955.

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