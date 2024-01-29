В павильоне Сбера на ВДНХ определили турнирные сетки «Игр будущего»

На ВДНХ в павильоне Сбера прошла жеребьевка международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в десяти дисциплинах, сообщает пресс-служба проекта.

«Сегодня стали известны турнирные сетки в самых зрелищных, на мой взгляд, дисциплинах. «Игры будущего» – постоянно расширяющаяся вселенная. Мы начинали с 16 дисциплин, потом увидели огромный интерес и расширили программу до 21 вида, сейчас еще добавился Футбол для дружбы для детей 9–13 лет», — отметил руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

По его словам, на данный момент подписаны соглашения с 277 командами из 107 стран. Он считает, что это серьезный международный уровень.

«Мы думаем над дополнительными турнирами по фиджитал-футболу, фидитал-баскетболу и Dota2 в рамках «Игр будущего», потому что есть еще участники, желающие попасть на наши соревнования. Все постоянно меняется – и, к счастью, в лучшую сторону. В сторону увеличения масштаба, усиления спортивного продукта и совершенствования картинки для зрителей», — сказал Столяров.

Отмечается, что самые большое количество стран-участниц будет в вызове «Спорт» — всего 77 стран. В его основе лежат популярные и зрелищные виды спорта, например, футбол, хоккей или баскетбол. Как объяснили в пресс-службе проекта, в фиджитал-концепции они сочетаются с цифровыми аналогами – компьютерными играми жанра «спортивный симулятор»

Как подчеркнул олимпийский чемпион, амбассадор Лиги Ставок Илья Ковальчук, участникам «Игр будущего» приходится напряженно тренироваться, чтобы преуспевать в обоих мирах.

«Надеюсь, смогу сыграть в Казани, хотя я не очень хорош в виртуальном хоккее, у меня лучше получается на настоящем льду. Особенно важна психологическая устойчивость, потому что в компьютерной игре требуется даже больше концентрации, что на льду. Фиджитал-хоккей – новая дисциплина, еще не до конца изученная и поэтому особенно любопытная», – отметил он.

Напомним, в Казани в рамках подготовки к турниру прошло десять «Фиджитал игр». В них приняли участие 178 команд, в составе которых выступили 1203 участника из 48 стран.