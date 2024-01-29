В России могут внедрить систему раздельного сбора строительных отходов

В России могут внедрить систему раздельного сбора отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в том числе могут появиться специальные площадки для сбора строительных отходов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов. <...> Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок», — сказал Муцаев.

Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин также добавил, что нужно постепенно ужесточать ответственность за сброс всех видов отходов в один контейнер.

До этого сообщалось, что в России могут стандартизировать цвета мусорных контейнеров для пластика, стекла и бумаги, сделав их одинаковыми для всей страны.

26 января сообщалось, что Россия начнет экспортировать оборудование мусорной отрасли в три азиатские страны.

Ранее ученые нашли новый способ отслеживать «невидимый» космический мусор на орбите.